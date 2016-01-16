ميدو يجيب - لماذا لا يقدم الزمالك كرة جميلة

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك إن حكم المباراة نفذ القانون بشكل صحيح في واقعة لقاء اتحاد الشرطة.

الزمالك فاز بصعوبة أمام اتحاد الشرطة بهدف مقابل لاشيء في الجولة الـ14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

واقعة مثيرة شهدتها المباراة فبعد تسجيل الزمالك هدفه الوحيد عن طريق محمود عبد المنعم كهربا احتفل كل لاعبي الفريق الأبيض مع الجهاز الفني قبل أن يبدأ الشرطة سريعا اللعب وكاد أن يدرك التعادل لولا تألق أحمد الشناوي.

وعن الواقعة قال ميدو: "حكم المباراة نفذ القانون بشكل صحيح ولكن كان على لاعبي الشرطة عدم فعل ذلك".

وأضاف "الاحتفال كان استثنائيا وذلك لمؤازرة حازم إمام".

وأوضح في تصريحات مع قناة الحياة 2 "الكل كان سعيد لتواجد حازم إمام في وقت صعب مثل ذلك. وأراد الجميع تقديم الشكر له بالاحتفال معه".

وعن سبب اعتراض، قال ميدو: "لم نكن على دراية كاملة بالقانون. وبعد تأكدنا عقب المباراة فإن الحكم اتخذ القرار الصحيح ببداية اللعب".

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وأتم "ولكن أكرر كان لابد من لاعبي الشرطة عدم فعل ذلك. فهم يعلمون الموقف وسبب الاحتفال الاستثنائي وهو رحيل حمادة إمام".

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وصعد الزمالك للصدارة برصيد 27 نقطة ليقتسمها مع مصر للمقاصة ولكن فارق الأهداف لصالح بطل دوري الموسم الماضي.