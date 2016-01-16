الرئيس المؤقت للجنة الشباب : سأترشح لرئاسة اللجنة.. وكبر سني لن يكون عائق أمامي

أكد قاسم أبو زيد الرئيس المؤقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن اللجنة استقبلت 7 قرارات منها قانون المرور باعتبار اللجان خاصة ويتطلب منها سرعة اقرار القوانين .

وأوضح “أبوزيد”، خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم، ان اللجنة وافقت على كافة القرارات والقوانين لكن هناك تحفظات من عدد من النواب في جدول اعمال اللجنة .

ورفض الاتهامات الموجهة له بسبب ترأسه للجنة رغم كبر سنه مؤكدا أن تلك الانتقادات لم تؤثر على عمله .

وأكمل ان الشباب هم من انتخبوني في الدائرة، وكشف أنه سيترشح على رئاسة لجنة الشباب .

وأوضح أن البطالة أهم مشكلة تقابل الشباب، مشددا ان 60 % من الشباب لا يعمل ولابد من اقامة مشروعات جديدة .

وأضاف ان الاوضاع في مجلس النواب ستشهد استقرار الايام القادمة خاصة بعد انتهاء الانتخابات وانتهاء تشكيل اللجان .