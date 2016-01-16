أخبار عاجلة

وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الرئيس المؤقت للجنة الشباب : سأترشح لرئاسة اللجنة.. وكبر سني لن يكون عائق أمامي

Google+ Print
الرئيس المؤقت للجنة الشباب : سأترشح لرئاسة اللجنة.. وكبر سني لن يكون عائق أمامي الرئيس المؤقت للجنة الشباب : سأترشح لرئاسة اللجنة.. وكبر سني لن يكون عائق أمامي

قاسم أبو زيد

أكد قاسم أبو زيد الرئيس المؤقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن اللجنة استقبلت 7 قرارات منها قانون المرور باعتبار اللجان خاصة ويتطلب منها سرعة اقرار القوانين .

وأوضح “أبوزيد”، خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم، ان اللجنة وافقت على كافة القرارات والقوانين لكن هناك تحفظات من عدد من النواب في جدول اعمال اللجنة .

ورفض الاتهامات الموجهة له بسبب ترأسه للجنة رغم كبر سنه مؤكدا أن تلك الانتقادات لم تؤثر على عمله .

وأكمل ان الشباب هم من انتخبوني في الدائرة، وكشف أنه سيترشح على رئاسة لجنة الشباب .

وأوضح أن البطالة أهم مشكلة تقابل الشباب، مشددا ان 60 % من الشباب لا يعمل ولابد من اقامة مشروعات جديدة .

وأضاف ان الاوضاع في مجلس النواب ستشهد استقرار الايام القادمة خاصة بعد انتهاء الانتخابات وانتهاء تشكيل اللجان .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا