عريقات ينفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن اعتقال أجهزة الأمن أحد موظفي مكتبه بتهمة التجسس لصالح الاحتلال

نفى صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما تناقلته مواقع إعلامية وصحفية بشأن اعتقال أجهزة الامن الفلسطينية برام الله ، أحد موظفي مكتبه بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عريقات إن هذا الخبر غير صحيح وإن من يشغل منصب مدير المكتب إمرأة وليست رجلا وهذه أخبار عارية عن الصحة.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت مساء اليوم السبت، أن أجهزة الامن الفلسطينية برام الله اعتقلت أحد موظفي مكتب الدكتور صائب عريقات بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي ، وأشارت إلى أن المعتقل اعترف بارتباطه مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرين عاما وكان يقوم بتسريب كل المعلومات والأفكار التي كانت تعد إبان فترة المفاوضات مع الإسرائيليين.