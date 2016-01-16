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النني مدفعجي - تذكر علاقته بالشباك قبل أول مباراة مع أرسنال

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النني مدفعجي - تذكر علاقته بالشباك قبل أول مباراة مع أرسنال النني مدفعجي - تذكر علاقته بالشباك قبل أول مباراة مع أرسنال

الأهداف هي أكثر شيء يتعلق في ذهن الجماهير .. ولأن لاعبي الوسط المدافعين لا يسجلون كثيرا، فلذلك فأن محمد النني لاعب أرسنال الجديد أهدافه قليلة، لكنها مميزة دائما.

وأعلن أرسنال رسميا ضم محمد النني قادما من بازل لمدة أربعة مواسم ونصف بعد رحلة استمرت ثلاث سنوات مع الفريق السويسري، وقبلها مع ناديه المقاولون.

المقاولون

بطاقة تعارف النني مع الجماهير المصرية كانت الثنائية التي سجلها للمقاولون في شباك الزمالك بموسم 2010-2011.

انتقل النني إلى بازل في يناير 2013 ولم يسجل في موسمه الأول.

في الموسم التالي ظل لاعب منتخب صائما عن التهديف حتى قبل نهاية موسم 2013-2014 بشهر، حين سجل في شباك زيورخ.

في الموسم التالي سجل النني هدفين، وكانا في شباك جراسهوبرز في مباراتين مختلفتين.

أما في موسم 2015-2016 فقد تألق النني بقوة وسجل ستة أهداف وصنع هدفين في كل البطولات، ليسهم في تتويج فريقه كبطل للدور الأول قبل توقف المسابقة.

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