ننشر قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة المحامين بالإسكندرية

اجتمع مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، اليوم السبت 16 يناير، بناء على دعوة رئيس النقابة الفرعية عبد الحليم علام لعقد اجتماع طارئ بنادى المحاماة بمحطة الرمل بحضور السيد على السيد، محمد إبراهيم محمد، جمال خضر، إبراهيم النحاس، السيد عزام، أحمد أبو زهرة، إبراهيم أبو زيد، السيد نايف أعضاء مجلس إدارة النقابة.

وناقش الاجتماع مشروع علاج المحامين وأسرهم والضوابط التى وضعتها النقابة العامة بمعرفتها ومناقشة ما وصلت إليه النقابة العامة فى جلستها الأخيرة وما تمثله هذه القرارات على المحامين وأسرهم، بسبب استخراج البطاقات العلاجية ولاسيما أن النقابة العامة تقوم بتحصيل اشتراكات المحامين، ويضاف إليها مبلغ 50 جنيها من صندوق الدعم بمخالفة للمادة 177 و167.

ووافق المجلس على تشكيل وفد برئاسة أعضاء مجلس النقابة لمقابلة سامح عاشور، نقيب المحامين، لعرض مطالب مجلس الإسكندرية التى تتمثل فيها تحقيق الضوابط التى تقدم مشروع العلاج من توكيلات ضرورة تنفيذ أحكام المواد 176 ،177 ، 178، الخاصة بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بتشكيل لجنة للرعاية الصحية والاجتماعية لما تنص عليه المادة 177 من القانون سالف الذكر وفى حال استمرار النقابة العامة فى التعنت وعدم الاستجابة بما يضر مصالح المحامين تقوم النقابة الفرعية بعقد مؤتمر صحفى لعرض الأمر على الجمعية العمومية بالإسكندرية.

يذكر أن الأزمة الخاصة بنقابة المحامين تصاعدت بعد تعنت النقابة العامة وإصرارها على تنفيذ القرارات الخاصة بعلاج المحامين بدون العودة للنقابة الفرعية وقدم عبد الحليم علام نقيب المحامين بالإسكندرية استقالته ورفضها من قبل النقابة العامة.