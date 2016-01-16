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بالصور.. رئيس جامعة القناة يتابع أعمال التطوير والتجميل بالجامعة القديمة

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تفقد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، اليوم السبت، حدائق ومنشآت الجامعة القديمة بالإسماعيلية، ورافقه فى الجولة الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد رئيس الجامعة حدائق الجامعة القديمة وشاهد عمليات تقليم الأشجار والتسوية، كما تابع حالة المبانى المقرر ترميمها.

وأكد رئيس الجامعة على أن فرع الجامعة القديمة سوف يشهد تطويرا كبيرا، خاصة أنه تقرر أن تقام به الكلية التكنولوجية التى تم الاتفاق على إقامتها بالتعاون مع مؤسسة الخير وجامعة بكين للعلوم والتكنولوجيا، لتصبح أول كلية تكنولوجية تتبع جامعة مصرية حكومية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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