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مؤسس «بلاها لحمة» يطلق حملة «بلاها سكر برا»

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مؤسس «بلاها لحمة» يطلق حملة «بلاها سكر برا» مؤسس «بلاها لحمة» يطلق حملة «بلاها سكر برا»

سكر – أرشيفية

أطلق الإعلامي محمد جاد، مؤسس حملة بلاها لحمة،  حملة «بلاها سكر برا وحلى بالمصري» نظرًا للأزمة التي تشهدها مصانع السكر في ، لأن عواقبها وخيمة جدًا، ويعاني منها المجتمع الصعيدي بشكل عام نظرًا لأن محافظات الصعيد هى المعنية بزراعة قصب السكر ومصانع السكر كلها موجودة فيها.

وأضاف، في تصريح خاص، أنه يوجد تخبط فيما يتعلق بالسياسات الحكومية المرتبطة بالتعامل مع منتج السكر في محافظات الصعيد بسبب أنخفاض سعر السكر العالمي والذي أثر بشكل كبير في السكر المحلي بسبب إرتفاع تكلفته، مشيرًا إلى أنه أدى إلى تكدس كميات السكر بمخازن المصانع، لأن التاجر أصبح يعتمد على السكر المستورد لانخفاض سعره.

أوضح جاد أن يتضرر من السكر المستورد حوالى 27 ألف عامل في المصانع، ومليون مزارع وفلاح وإثنين مليون عامل عمالة غير منتظمة وموسمية مرتبطة بمنتج السكر، نظرًا لتوقف الإنتاج أو تكدس الكميات في المصانع دون الإستفادة منها، لذلك يجب مقاطعة السكر المستورد حفاظًا على أقتصاد مصر .

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