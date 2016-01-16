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مصطفى بكري: سأتقدم بالشكر لقيادات “دعم مصر” في حالة فصلي من الائتلاف

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مصطفى بكري: سأتقدم بالشكر لقيادات “دعم مصر” في حالة فصلي من الائتلاف مصطفى بكري: سأتقدم بالشكر لقيادات “دعم مصر” في حالة فصلي من الائتلاف

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه قد تم تبليغه من بعض أصدقائه المقربين بأن ائتلاف دعم يسعى لعقد اجتماع من أجل إقالته من الائتلاف على خلفية تأييده لمرشح الوفد سليمان وهدان، في انتخابات وكيل المجلس دون علاء عبد المنعم مرشح الائتلاف.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن”، مع الإعلامي سيد علي، على قناة “العاصمة”، أنه يعتز بصداقة كل أعضاء “دعم مصر” ويتمنى لهم التوفيق ، وسيتعاون معهم من أجل خدمة مصر والوطن حتى ولو تم فصله من الائتلاف.

وتابع :” لو فُصلت من دعم مصر هقولهم شكرا”.

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