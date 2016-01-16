فرحات: الجهاز القانونى للسيسي أفرط فى إصدار القوانين.. والبرلمان يتعامل بعشوائية



> قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي، إن الجهاز القانونى المعاون للرئيس السيسى كان يفرط فى إصدار القوانين بصرف النظر عن ضرورة اصدارها فى ذلك التوقيت ام لا.

وأضاف فرحات فى مداخلة هاتفية ببرنامج “حصريا مع ممتاز” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، إن هناك أحكام متعددة صدرت من المحكمة الدستورية العليا أيام مبارك والسادات بعدم دستورية قوانين صدرت بواسطة رئيس الجمهورية فى حين أنه كان يمكن أن ينتظر إصدارا لحين انعقاد البرلمان.

وتابع:” هناك 350 قانون صدروا منذ دستور 2014، وكنت أفضل ان يشكل البرلمان لجان نوعية فى خلال 48 ساعة وتوزع القوانين عليهم ومن ثم موافقة المجلس أو رفضه، ولكن ما حدث تم بطريقة عشوائية جدا،ً حيث استند رئيس المجلس إلى المادة 82 التى تجيز له تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع أو مشروع خاص..ووزع القوانين بطريقة عشوائية”.

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