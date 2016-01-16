ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بحوزتهم بندقية آلية بأبوحماد فى الشرقية

تمكن ضباط مباحث أبو حماد بالشرقية، اليوم، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص تخصص فى سرقة السيارات من المواطنين تحت تهديد السلاح وبحوزتهم سلاح نارى "بندقية آلية"، وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام النقيب عمرو داود رئيس مباحث مركز شرطة أبو حماد ومعاونيه النقباء رمزى أبوزيد ومحمد فايد ورضا عصمت، بناء على إذن النيابة العامة، وبعد تكثيف الأكمنة والتحريات السرية، من ضبط كل من "حسن.إ.م"، 30 سنة عاطل، ومقيم المسيد أبو حماد، وشقيقه "يحيى"، 30 سنة عاطل، و"حسن.م.ع"، 38 سنة، عاطل ومقيم كفر عياد أبو حماد، وبحوزتهم سلاح نارى "بندقية آلية 7،62 × 39 مم" و15 طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالى 4 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات، التى أشرف عليها العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، برئاسة العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، قيام المتهمين بارتكاب ستة وقائع سرقات سيارات تحت تهديد الأسلحة النارية، وتم ضبط سيارتين بإرشادهما، وتبين أنهما مبلغ بسرقاتهما، وتبين من التحقيقات التى باشرها النقيب عمرو داود رئيس مباحث المركز، أن المتهمين صادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار فى أربعة وقائع سرقة سيارات بالإكراه وتحت تهديد السلاح من المواطنين بدائرة مركز أبو حماد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021 جنح أبو حماد سنة 2016، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.