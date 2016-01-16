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سعوديان ضمن المحررين فى حادث اقتحام فندق بالعاصمة البوركينية بواجادوجو

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سعوديان ضمن المحررين فى حادث اقتحام فندق بالعاصمة البوركينية بواجادوجو سعوديان ضمن المحررين فى حادث اقتحام فندق بالعاصمة البوركينية بواجادوجو

>أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين فى العاصمة البوركينية ، أن مواطنين سعوديين كانا من بين المحتجزين فى حادثة اقتحام فندق اسبلانديد، وهما من رجال الأعمال الذين تواجدوا فى العاصمة واجادوجو لمتابعة أعمالهم.

وكان الفندق قد تعرض لعملية اقتحام إرهابية واحتجاز رهائن أسفرت عن مقتل 27 شخصا وتم تحرير الرهائن.

وقالت السفارة فى بيان بثته وكالة الأنباء ، إنه "بمتابعة من وزير الخارجية باشرت التواصل مع السلطات المحلية للاطمئنان على أمنهم وسلامتهم، وتم خروجهما ضمن جميع الذين تم تحريرهم وهما بصحة وعافية ، ولم يتعرضا لأى أذى.

وأفادت السفارة أنهما حاليا تحت رعايتها ، وأنها تقوم بالإجراءات المطلوبة لعودتهما إلى أرض الوطن فى أقرب وقت ممكن.
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مصر 365

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