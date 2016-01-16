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ابنة عايدة الشاعر تهدي شعبي اف ام أغاني الأم والأب

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ابنة عايدة الشاعر تهدي شعبي اف ام أغاني الأم والأب ابنة عايدة الشاعر تهدي شعبي اف ام أغاني الأم والأب

كتبت -إ نجي لطفي

حبًا في إذاعة شعبي اف ام وتقديرًا لجهود اتحاد الاذاعة والتليفزيون، أهدت السيدة راندا ابنة الفنانة الكبيرة عايدة الشاعر والفنان الكبير سيد اسماعيل الأعمال الكاملة التي تمتلك حقوقها الخاصه بأعمال الوالد والوالدة لإذاعة شعبي اف ام وذلك بعد عدة جلسات ومكالمات بين فتوح وابنة عايده الشاعر.

استطاع رئيس إذاعة شعبي إقناع السيدة راندا بالبحث والتنقيب عن الأعمال الكاملة للفنانه عايدة الشاعر والوالد سيد اسماعيل، وبالفعل بعد أقل من أسبوع جاءت المكالمة من راندا سيد اسماعيل التي أثلجت قلب رئيس إذاعة شعبي اف ام بان الأعمال الخاصة بالوالدين جاهزة ، وبالفعل ذهب فتوح لمنزل السيدة راندا والتي قامت بدورها باستقبال فريق شعبي اف ام بترحاب كبير وأهدت الشرائط للإذاعة وحملها الزملاء في عدة كراتين وسط فرحة عارمة من الجميع ووسط التقاط صور مع الأستاذة راندا وهي تهدي خالد فتوح شرائط الزمن الجميل.

ويذكر فتوح أن السيدة الفاضلة فايزة العطار زوجة الفنان القدير ماهر العطار هي سبب تلك المعرفة وهي من يرجع لها الفضل في طرح الفكره علي رئيس شعبي، وذلك بعد ان سبقت بإهداء تراث الفنان القدير ماهر العطار الي إذاعة شعبي اف ام بجانب الأعمال الخاصة بابنة احمد ماهر العطار.

 

 

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