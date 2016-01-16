غداً.. «وهابيات» علي مسرح معهد الموسيقي العربية

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي حفلاً فى الثامنة مساء غد الأحد، على مسرح معهد الموسيقى العربية .. يتضمن البرنامج نخبة من اعمال النهر الخالد منها خي خي –– ماكانش ع البال – قصيدة لست أدرى يشدو بها محمود عبد الحميد ، إمتى الزمان – لا تكذبى – هان الود يتغنى بها مصطفي النجندي وتختتم الحفل المطربة ايمان عبد الغني بباقة من اروع اغاني محمد عبد الوهاب .

يأتي هذا فى إطار سلسلة حفلات وهابيات التى تنظمها دار الاوبرا المصرية تخليداً لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب.

المعروف ان محمد عبد الوهاب أحد أعلام الموسيقى العربية ، لقّب بموسيقار الأجيال والنهر الخالد ، ولد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة ، عمل كملحّن وكممثل سينمائي وبدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917 وفي عام 1920 درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 والإذاعة عام 1934 م وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى بعد ان وضع الحان للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته ، من اهم اعماله كليوباترا والجندول للشاعر على محمود طه كما تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، ليلى مراد ، عبد الحليم حافظ ، نجاة الصغيرة ، فايزة أحمد ، وردة الجزائرية ، فيروز ، طلال مداح وأسمهان .. رحل عن عالمنا فى4 مايو 1991 بعد ان اثري الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التى مازالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى .