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نصائح لحماية الحامل من آلام القولون العصبى

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نصائح لحماية الحامل من آلام القولون العصبى نصائح لحماية الحامل من آلام القولون العصبى
القولون العصبى قد يمر ببعض التغييرات أثناء فترة الحمل، مثل كل أعضاء وهرمونات ووظائف جسم الحامل.

تزيد أعراض القولون العصبى فى الحمل


>وأوضح الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، أن الكثير من الحوامل يعانين من أعراض معوية مزعجة نتيجة التغييرات الهرمونية التى تحدث لهن طوال شهور الحمل، مثل القىء والغثيان وألم المعدة، مع زيادة الانتفاخ وتكون الكثير من الغازات نتيجة تمدد المعدة، والإسهال المزمن والإمساك المزمن.

ونصح الدكتور محمد المنيسى، الحامل التى تعانى إما من الإصابة بالقولون العصبى قبل الحمل، أو تسبب الحمل فى إثارة القولون العصبى وإثارة أعراضه بشدة، بعدة أمور لتجنب زيادة الأعراض:

نصائح للحامل لتجنب إثارة القولون العصبى


>- الحفاظ على الهدوء، والابتعاد عن العصبية التى تزيد نسبها فى الشهور الأولى لأنها تعمق من الأعراض المرضية المزعجة.
>- الاهتمام بتناول كميات مناسبة من المياه على مدار ساعات اليوم، بحيث لا تقل عن 2 لتر كبير.
>- الابتعاد عن كل ما يثير المعدة ويزيد من أعراضها المرضية، كالكرنب والقرنبيط والشيكولاتة.
>- التوقف عن تعاطى أى دواء كان يستخدم لعلاج القولون قبل الحمل، واستشارة الطبيب.
>-الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والحارة والمليئة بالتوابل فهى مضرة للقولون والحمل معا.
>- آلام المعدة لا تثنى الحامل عن تناول الطعام المفيد لصحتها والجنين.

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