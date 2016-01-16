مقتل 5 حوثيين وإصابة 13 فى قصف جوى على محافظة تعز اليمنية

>قتل خمسة من مسلحى الحوثى والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، اليوم السبت، وأصيب 13 اخرون نتيجة غارات جوية شنها طيران التحالف العربى بقيادة السعودية على مواقعهم فى محافظة تعز 257 كم جنوب صنعاء.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طيران التحالف العربى شن غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى "وادى عرش" شمال شرق المدينة، و "قرية القبع" جنوب غرب المدينة.

وأضافت المصادر أن الطيران شن ايضاً غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح بالقرب من مدينة "البرح" غربى تعز، مشيرة إلى أن الغارات أسفرت ايضاً عن تدمير دبابة تابعة للحوثيين وقوات صالح.

وأوضحت المصادر أن طيران التحالف ألقى اليوم منشورات على بعض الأحياء السكنية وسط المدينة "وعد فيها اهالى تعز بالسير على طريق النصر وفك الحصار عن المدينة".

وفى سياق متصل، قالت مصادر طبية لـ (د.ب.أ) إن مدنيين قتلا وأصيب 27 أخرون جراء قصف الحوثيين وقوات صالح لأحياء المسبح وثعبات والروضة وعصيفرة والضباب بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون.

يذكر أن الحوثيين وقوات صالح يفرضون حصاراً على تعز منذ نحو تسعة أشهر، ما ادى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية هناك جراء النقص الشديد فى الغذاء والدواء.