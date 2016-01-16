جنود الاحتلال يقتحمون منطقة أبو سنينة بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية

>اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم حى أبو اسنينة فى محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بعشرات الجنود وآليات عسكرية.

وقالت الناشطة والصحفية من أهالى الخليل دلال الجعبرى ـ فى إتصال مع موفد وكالة أنباء الشرق الاوسط برام الله ـ إن جنود الاحتلال زعموا أن هناك إطلاق نار على موقع خاص بالجيش الإسرائيلى بالقرب من الحرم الإبراهيمى ، ثم اقتحموا قرية اسنينة القريبة من الموقع بزعم البحث عن من أطلق النار.

وأشارت إلى أن هناك فرقة أخرى تتكون من 10 جنود احتلوا منزل عائلاتها بالمدينة من أجل السيطرة على الدور الأخير من المنزل لمراقبة تحركات الشباب وقتلهم، مناشدة العالم التحرك من أجل وقف انتهاكات جيش الاحتلال التى وصلت إلى حد حرمات المنازل ، مما أدى إلى إصابات بين الاطفال والنساء.

وتأتى تحركات الاحتلال مع قيامه باعتقال شابين اثنين بعد ملاحقتهما فى بلدة سلوان جنوب غرب المسجد الأقصى بمحافظة القدس المحتلة والتى تشهد منذ صباح اليوم حالة من التوتر والمواجهات مع جنود الاحتلال بسبب قيام بلدية الاحتلال بتحويل موقف سيارات بجانب حرم المسجد الاقصى إلى منطقة لتجميع القمامة ، مما أسفرت تلك المواجهات عن إصابات فى صفوف أهالى القرية، وفى سياق آخر، أعادت قوات الاحتلال فتح مدخل بلدة النبى صالح غرب رام الله ، وذلك بعد إغلاقه لمدة يومين متتالين.