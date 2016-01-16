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قتلى من الجيش السورى فى هجوم شنه تنظيم داعش بدير الزور

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قتلى من الجيش السورى فى هجوم شنه تنظيم داعش بدير الزور قتلى من الجيش السورى فى هجوم شنه تنظيم داعش بدير الزور

>أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان اليوم السبت، بمقتل 35 عنصرا على الأقل من قوات النظام السورى والمسلحين الموالين لها فى هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابى على جبهات عدة فى مدينة دير الزور ومحيطها فى غرب سوريا.

وأوضح المرصد أن هجوم التنظيم المتطرف بدأ بتفجير انتحارى بواسطة سيارة مفخخة فى حى الحويقة ، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم المتطرف تسللوا إلى شمال المدينة واستولوا على ضاحية البغيلية، وباتوا يسيطرون حاليا على نحو 60% من المدينة.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين الطرفين فى أحياء عدة من المدينة ومحيطها ، إضافة إلى غارات مكثفة للطيران الحربى الروسي.

من جهتها ، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصادر ميدانية فى مدينة دير الزور أن وحدة من الجيش تصدت لإرهابيين من داعش تسللوا إلى محيط قرية البغيلية وكبدتهم خسائر كبيرة بالعتاد والآليات وقضت على العديد منهم.

ويسعى التنظيم المتطرف منذ أكثر من عام للسيطرة على كامل محافظة دير الزور ، حيث لا يزال المطار العسكرى وأجزاء من مدينة دير الزور، مركز المحافظة، تحت سيطرة القوات الحكومية.

ويسيطر التنظيم منذ عام 2013 على الجزء الأكبر من المحافظة وحقول النفط الرئيسية فيها والتى تعد الأعلى إنتاجا فى سوريا.
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