حازم إمام يُصرح: شكرا للجميع.. ويرفض التعليق على رحيل كوفي

وجه حازم إمام مدير الكرة بنادي الزمالك رسالة شكر "إلى الجميع" في أول حديث له بعد رحيل والده حمادة إمام. حديث جاء بعد مباراة اتحاد الشرطة والفريق.

الزمالك فاز بصعوبة أمام اتحاد الشرطة بهدف مقابل لاشيء في الجولة الـ14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتحدث حازم إمام عقب المباراة عن ظهوره الأول عقب رحيل والده قائلا: "أشكر الجميع. شكرا للاعبي الفريق والجهاز والإعلام وكل شيء".

وعن انتصار الزمالك، قال حازم إمام باقتضاب: "الحمد الله على المكسب. ولسة بدري لسة بدري".

ورفض مدير الكرة بالزمالك إعطاء إجابة واضحة ردا على سؤال رحيل محمد كوفي قائلا: "الفريق يمتلك نجوم عديدة ويوجد تدوير".

قبل أن يرحل من أمام مراسل قناة الحياة مكتفيا بإشارة برأسه عن (هل يبقى كوفي؟).

وكان FilGoal.com قد أكد إن مدافع الزمالك محمد كوفي يدرس تقديم شكوى ضد النادي بسبب المستحقات. (طالع التفاصيل)

وصعد الزمالك للصدارة برصيد 27 نقطة ليقتسمها مع مصر للمقاصة ولكن فارق الأهداف لصالح بطل دوري الموسم الماضي.