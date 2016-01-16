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مؤتمر فتحي مبروك: لاعبو الشرطة لم يصدقوا الانفراد بالشناوي.. وهذا سبب غياب سيسيه

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مؤتمر فتحي مبروك: لاعبو الشرطة لم يصدقوا الانفراد بالشناوي.. وهذا سبب غياب سيسيه مؤتمر فتحي مبروك: لاعبو الشرطة لم يصدقوا الانفراد بالشناوي.. وهذا سبب غياب سيسيه

أشاد فتحي مبروك المدير الفني لاتحاد الشرطة بأداء لاعبيه في مواجهة الزمالك، رغم الخسارة بهدف.

وتغلب الزمالك على الشرطة بهدف في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وتطرق فتحي مبروك في المؤتمر الصحفي أيضا للحديث عن واقعة استكمال الشرطة للعب سريعا بعد هدف الزمالك، وأثناء احتفال نجوم الفريق الأبيض مع الجهاز الفني.

وكل ما يلي على لسان فتحي مبروك في المؤتمر الصحفي:

"قدمنا مباراة جيدة، ولكننا عانينا من سوء توفيق في إنهاء الهجمات".

"كنا قادرين على التعادل في أكثر من لقطة، وأبرزها عندما انفرد 7 لاعبين من الشرطة بمرمى الزمالك، ولكنهم لم يصدقوا الانفراد بأحمد الشناوي بهذا العدد من اللاعبين".

"احتساب الهدف أمر يخص الحكم وحده".

"ما حدث كان بسبب تسرع اللاعبين في إنهاء الفرص".

"أشكر اللاعبين على الأداء أمام الزمالك البطل، لأننا نتحسن والقادم سيكون أفضل بالنسبة للشرطة".

"أتمنى أن نتخطى المرحلة الصعبة التي يمر بها الشرطة، لأننا في موقف سيء".

"عانينا نفسيا بعد الخسارة الثقيلة من الأهلي، ولكننا عدنا سريعا وكنا قادرين على الفوز على الاتحاد في المباراة السابقة".

مشاركة سيسيه

"سيسيه كان مصابا لفترة طويلة، وعاد للتدريبات الجماعية منذ وقت بسيط".

"لايزال محمود أجوجو وحسام جلال في مستوى فني أفضل من سيسيه، ولكن رغم ذلك كان سيشارك اليوم كبديل لولا إصابة أحمد جمال الظهير الأيمن".

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