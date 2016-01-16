محافظ المنوفية: تشغيل جناح النساء والأطفال بمستشفى الباجور المركزى

أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على أنه تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل جناح النساء والأطفال بمستشفى الباجور المركزى وتزويده بكافة المعدات الطبية اللازمة، وذلك لخدمة أكبر عدد من المرضى المترددين على المستشفى فى كافة التخصصات.

وأشار أنه تم صيانة ومد شبكات الغاز إلى جميع أقسام المستشفى المختلفة وصيانة كافة التكييفات والمصاعد، والالتزام بتوزيع طفايات الحريق وأجهزة الإنذار، كما تم شراء عدد 50 أسطوانة أكسجين وزيادة عدد أفراد الأمن والنظافة بالمستشفى لتغطية المبنى على مدار 24 ساعة.

وأشارت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إلى أنه قد تم تجهيز غرف عمليات الولادة واستقبال وحضانات الأطفال وتجديد سكن الأطباء بالمستشفى.

من جانبه أكد عبد الباسط أن القطاع الصحى بالمنوفية يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى المستوى المنشود فى خدمة المواطنين وعلاجهم، كما أشار إلى أن رضا المواطن عن الخدمة الصحية المقدمة له هو معيار تقييم المنظومة الصحية بأكملها.