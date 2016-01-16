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رئيس لجنة الحكام لـ في الجول: حالة الشرطة والزمالك؟ هدف صحيح في حال تسجيله

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رئيس لجنة الحكام لـ في الجول: حالة الشرطة والزمالك؟ هدف صحيح في حال تسجيله رئيس لجنة الحكام لـ في الجول: حالة الشرطة والزمالك؟ هدف صحيح في حال تسجيله

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم "احتساب هدف الشرطة في مرمى الزمالك في حالة تسجيله" تعقيبا على واقعة المباراة.

الزمالك فاز بصعوبة أمام اتحاد الشرطة بهدف مقابل لاشيء في الجولة الـ14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

واقعة مثيرة شهدتها المباراة فبعد تسجيل الزمالك هدفه الوحيد عن طريق محمود عبد المنعم كهربا احتفل كل لاعبي الفريق الأبيض مع الجهاز الفني قبل أن يبدأ الشرطة سريعا اللعب وكاد أن يدرك التعادل لولا تألق أحمد الشناوي.

وعن الواقعة تحدث جمال الغندور مع FilGoal.com قائلا: "في حالة التسجيل كان سيكون الهدف صحيحا لصالح الشرطة".

وأضاف "الموقف قانوني ولكن كان على حكم المباراة تطبيق روح القانون".

وأوضح في حديثه مع FilGoal.com "القانون له روح. على سبيل المثال عندما يتأخر لاعب في النزول إلى أرض الملعب بالشوط الثاني قانونيا يجب بداية اللعب ولكن الحكم وقتها ينتظر اللاعب. هنا روح القانون".

وأكمل حديثه قائلا: "الحكم كان من الممكن أن ينتظر نهاية احتفال لاعبي الزمالك ثم يبدأ اللعب".

الشناوي

وعلى الجانب الأخر أكد أحمد الشناوي الحكم الدولي السابق إن "اللقطة لم تظهر بالكامل في شاشات التليفزيون ومن هنا القرار النهائي صعب".

وأوضح لـFilGoal.com: "لابد من تواجد 7 لاعبين من فريق الزمالك في وسط ملعبهم وقتها يكون الهدف إذا تم تسجيله صحيحا".

وأتم "ولكن الموقف غامض هنا والسبب عدم وضوح الرؤية كاملة من الإعادة التليفزيونية".

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