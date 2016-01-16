ميدو يحيي فتحي مبروك على أداء الشرطة أمام الزمالك

ذهب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك لنظيره في اتحاد الشرطة فتحي مبروك وحياه على أداء الفريق صاحب المركز الـ16 في مباراتهما معا.

وفاز الزمالك 1-0 ليصل لصدارة الجدول بهدف سجله محمود عبد المنعم "كهربا". (طالع تقرير المباراة)

وصعد الزمالك للصدارة برصيد 27 نقطة ليقتسمها مع مصر للمقاصة ولكن فارق الأهداف لصالح بطل دوري الموسم الماضي.

واستمرالشرطة في المركز الـ16 بـ8 نقاط - أول مراكز الهبوط للممتاز ب.

ووصل كهربا لوصافة هدافي الدوري برصيد 6 أهداف خلف مهاجما وادي دجلة ستانلي والإسماعيلي مروان محسن أصحاب الـ7 أهداف.