صور| مياه سوهاج تنظم حفل لتكرم اللواء محمود نافع لمجهوداته خلال خمس أعوام‎

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حفل تكريم اللواء محمود محمد نافع، رئيس مجلس إدارة شركة مياه سوهاج السابق، والرئيس الحالي مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وذلك اعترافًا بالدور الكبير الذي بذله اللواء محمود نافع خلال خمس سنوات بشركة مياه سوهاج.

صرح بذلك المهندس ناجح إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأشار إلى أن الاحتفالية تأتى تقديرًا من الشركة لرئيسها السابق لعطائه المتميز، وأن الشركة تسعى من خلال هذا الاحتفال ترسيخ تقدير الشركة وعرفانَا بالجهود المتفانية التي قدمها اللواء المهندس محمود نافع لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بسوهاج.​