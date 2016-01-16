زيدان: رونالدو سيظل في منافسة مع ميسي.. ولكن ريال مدريد يمتلك أفضل لاعب في العالم

(إفي): أثنى المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان كثيرا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قال عنه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد أمام سبورتنج خيخون في الجولة الـ20 لليجا، إنه على الرغم من خسارته لجائزة الكرة الذهبية أمام منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أنه يبقى "الأفضل في العالم" مبديا في الوقت ذاته ثقته في عودته لتسجيل الكثير من الأهداف لأنه "أمر هام بالنسبة للفريق".

وعاد المدرب الفرنسي للإشادة بلاعبه البرتغالي عشية مباراة الغد وذلك بعدما فعل الأمر ذاته خلال المؤتمر الصحفي الماضي عشية مباراة ديبورتيفو لاكورونيا، الأولى لزيدان على مقعد المدير الفني خلفا لرافائيل بينيتث.

وقال زيدان: "أمتلك اللاعب الأفضل في العالم وهو كريستيانو. هناك منافسة قوية بينه وبين ميسي وهذا لن يتغير لفترة طويلة مقبلة، إذا ما فاز أحدهما، فهذا يعني خسارة الآخر".

وعن مباراة غد الأحد في الليجا أمام سبورتنج، حذر زيزو من خطورة المنافس، مشددا على اللاعبين أن يكونوا منتبهين طيلة أحداث اللقاء "يجب أن نبدأ المباراة بقوة. نعلم أننا سنواجه منافس يلعب بطريقة جيدة وسيأتي لملعب البرنابيو من أجل تقديم مباراة جيدة".

وأردف "علينا ترجمة العمل الذي قمنا به خلال الأسبوع الماضي داخل الملعب. والمهم أن نكون جميعا سعداء في النهاية".

وحول غياب الفريق الملكي هن منافسات كأس الملك بعد إقصائه بقرار إداري إثر إشراك لاعب موقوف، الروسي دينيس تشيريشيف، خلال مباراة ذهاب دور الـ32 أمام قادش، علق زيدان قائلا "من المؤسف غيابنا عن كأس الملك ولكن في ذات الوقت لدينا إمكانية للعمل بحرية أكبر وهو الأمر الهام بالنسبة للارتباطات القادمة في دوري الأبطال والليجا. أمامنا ثلاثة أسابيع من أجل الاستعداد ومن حسن الحظ أننا سنحظى ببعض الوقت".

ويحتل الميرنجي المركز الثالث في الليجا برصيد 40 نقطة وبفارق نقطتين خلف الوصيف برشلونة، الذي لعب مباراة أقل، وأربع خلف المتصدر أتليتكو مدريد الذي سيحل ضيفا على لاس بالماس.