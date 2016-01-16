إخلاء سبيل عامل اغتصب فتاة بعد تعهده بزواجها فى شبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، بإخلاء سبيل عامل استدراج فتاة لشقته واغتصابها، بعدما تعهد بزواجه منها.

تلقى الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بلاغًا من "هدى.غ"، 48 سنة، عاملة، يفيد قيام "محمد.ص"، 28 سنة، عامل بمصنع، باستدراج ابنتها "د .ا"، 15 سنة، لمسكنه منذ ثلاثة أشهر، والتعدى عليها جنسيًا، وفض غشاء بكارتها.

بسؤال المجنى عليها أيدت ذلك، وأضافت بقيام المتهم بمعاشرتها جنسياً خلال تلك الفترة عدة مرات، وتمكن ضباط مباحث القسم بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 961 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة تعهد المتهم بزواجه من الفتاة، فأصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.