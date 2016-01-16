أخبار عاجلة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إخلاء سبيل عامل اغتصب فتاة بعد تعهده بزواجها فى شبرا الخيمة

Google+ Print
إخلاء سبيل عامل اغتصب فتاة بعد تعهده بزواجها فى شبرا الخيمة إخلاء سبيل عامل اغتصب فتاة بعد تعهده بزواجها فى شبرا الخيمة
أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، بإخلاء سبيل عامل استدراج فتاة لشقته واغتصابها، بعدما تعهد بزواجه منها.

تلقى الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بلاغًا من "هدى.غ"، 48 سنة، عاملة، يفيد قيام "محمد.ص"، 28 سنة، عامل بمصنع، باستدراج ابنتها "د .ا"، 15 سنة، لمسكنه منذ ثلاثة أشهر، والتعدى عليها جنسيًا، وفض غشاء بكارتها.

بسؤال المجنى عليها أيدت ذلك، وأضافت بقيام المتهم بمعاشرتها جنسياً خلال تلك الفترة عدة مرات، وتمكن ضباط مباحث القسم بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 961 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة تعهد المتهم بزواجه من الفتاة، فأصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365