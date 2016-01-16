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بالصور.. فوز المصرية آية الله عادل بلقب ملكة جمال المحجبات العرب

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بالصور.. فوز المصرية آية الله عادل بلقب ملكة جمال المحجبات العرب بالصور.. فوز المصرية آية الله عادل بلقب ملكة جمال المحجبات العرب
فازت آية الله عادل بلقب ملكة جمال المحجباب العرب، فى ختام المسابقة التى أقيمت مساء أمس بمدينة شرم الشيخ، عقب منافسة شرسة شاركت فيها 150 فتاة من مختلف الدول العربية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

قام بتنظيم المسابقة الإعلامى أحمد عليوة وشركته فينجر برنت الذى وقع اختياره على مدينة شرم الشيخ، لإقامة الحفل الختامى للمساهمة فى تنشط السياحة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

كما ضمت لجنة التحكيم مصممة الأزياء أميمة عزوز، والكاتبة الصحفية وفاء ماهر، والإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد، ومصممة الأزياء ريهام فاروق، ومصممة الأزياء الأردنية هبه إدريس، ود.نيفين العيسوى أستاذة التنمية البشرية، ومستشار لجنة التحكيم السعودى الفنان أحمد السعيد، وصاحبة الفكرة ورئيس لجنة التحكيم "أنوش".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

جدير بالذكر أن "آية" حاصلة على ليسانس لغات شرقية - جامعة الأزهر، تبلغ من العمر 23 سنة، تتمنى أن تكون مذيعة مشهورة وأن تعمل فى مجال الموضة للمحجبات، وهى كريمة مهندس الإلكترونيات عادل وطنى ولديها 4 أخوات ولدين وبنتين هى أوسطهم.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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