خطوات تنظيم رفوف المكتبة

لا يقتصر دور المكتبة على وظيفة احتواء الكتب، بل تبدو الأخيرة عنصراً جذاباً في تصاميم الديكور المعاصرة، إذ تجمّل المساحة التي تحلّ فيها، شريطة أن تكون منظمة.

"سيدتي. نت" يقدم، في ما يأتي، خطوات تنظيف وتنظيم رفوف المكتبة:

1. للتنظيم:

- تخلصي أولاً من الكتب التي لم تعودي تقرأينها.

- صنفي الكتب حسب نوعها، ما يسهّل عليك العثور على الكتاب المراد قراءته.

- خزني الكتب غير الموضوعة على لائحة القراءات الحالية، في وحدات للتخزين.

- اخفي قصاصات الورق ضمن مجلدات أنيقة، أو ضعيها في صناديق على أحد رفوف المكتبة.

- أزيلي التحف والمزهريات غير الضرورية التي تجذب الغبار عن رفوف المكتبة وضعيها في مكان آخر، إذا كانت ذات قيمة.

بالفيديو: اصنعي منظّف النوافذ بنفسك

2. للتنظيف:

- انفضي الغبار عن الرفوف باستخدام منفضة الريش، أو مكنسة كهربائية مرفقة بفرشاة خاصة.

- امسحي الرفوف بقطعة من القماش المبللة بالماء والخل.

- وأخيراً، جففي الرفوف بفوطة ناعمة خالية من الوبر.