أخبار فلسطين اليوم.. تدهور فى العلاقات الإسرائيلية السويدية

ركزت أخبار فلسطين اليوم السبت على التدهور الذى طرأ على العلاقات الإسرائيلية السويدية خلال الفترة الماضية، حيث زادت انتقادات السويد لإسرائيل وخاصة قوات أمنها التي تقتل الشعب الفلسطيني دون أي وجه حق أو حتى محاكمات، وهو ما أدانته وزيرة الخارجية السويدية مارغوت وولستروم.

وأوضحت أخبار فلسطين اليوم أن السويد طالبت بفتح تحقيق جدي في عمليات الإعدام الميداني بدون محاكمة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وأضافت وولستروم خلال جلسة للبرلمان أنه “من الضروري إجراء تحقيق شامل وجدي موثوق به حول الإعدام بدون محاكمة من قِبَل إسرائيل خلال الأحداث العنيفة وهجمات السكاكين في الشهرين الأخيرين بين إسرائيل والفلسطينيين؛ لتوضيح ما يجري ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة”.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية أن التصريحات السويدية أثارت حفيظة الكيان الصهيوني، حيث انطلقت تصريحات إسرائيلية شديدة اللهجة منددة بالوزيرة السويدية، فجاء الرد الأول من وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي أعلنت قرارها بحرمان السويد من لعب أي دور في العملية السياسية بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية، واصفة تصريحات وولستروم بـ “متهورة وسخيفة”، وقالت الخارجية الإسرائيلية “في ضوء المواقف الضارة التى لا أساس لها لوزيرة خارجية السويد، تزيل السويد نفسها في المستقبل المنظور من أي دور، حتى الأصغر، فيما يتعلق بالعلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين”، واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن تصريحات وولستروم “تشهد على انحيازها بل وسلوكها المعادي لإسرائيل، وتكشف أنها لا تفهم ما يجري في المنطقة”.

>وأوضحت أخبار فلسطين اليوم أن وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني الدكتور ابراهيم الشاعر دعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني في ضوء غياب أفق إيجاد حل سياسي ،يلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، واستفحال السياسات المدمرة لدولة الاحتلال وتفاقم مشكلات الفقر والبطالة التي وصلت حداً ينذر بالكارثة.