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أخبار الأردن اليوم.. تفاقم أعداد اللاجئين السوريين يمنع دخول عزاب

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أخبار الأردن اليوم.. تفاقم أعداد اللاجئين السوريين يمنع دخول عزاب أخبار الأردن اليوم.. تفاقم أعداد اللاجئين السوريين يمنع دخول عزاب
ركزت أخبار الأردن اليوم، على كشف قائد قوات حرس الحدود الأردنية العميد الركن صابر المهايرة مؤخرًا عن اتفاق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بمنح أولوية عبور للاجئين السوريين من الأطفال والمرضى والنساء، ومنع الشباب العزاب لأسباب أمنية.

فيما أكد المسئول الأردنى، أن التدخل الروسى فى سوريا، فاقم من تدفق أعداد اللاجئين والجرحى، وأن الأعداد مرشحة للزيادة.

واستند المهايرة الذى قدم عرضًا تفصيليًا لتحديات اللجوء السورى خلال جولة إعلامية لعدد من وسائل الإعلام الدولية للحدود الشمالية الشرقية، إلى حصيلة 5 سنوات من اللجوء دخل خلالها عبر الشيك الحدودى أكثر من 550 ألف لاجئ سورى، وتفاقم فى أعداد اللاجئين فى المنطقة الحرام بين الأردن وسوريا، إلى 16 ألف لاجئ خلال الربع الأخير من العام الماضى.


>كما ركزت أخبار الأردن اليوم، رد ملكة الأردن، رانيا عبد الله، على صحيفة "شارلى إيبدو" الفرنسية التى سخرت من الطفل الكردى إيلان الذى لقى حتفه غرقًا وأثارت صوره مشاعر الكثيرين حول العالم، بنشرها رسمًا كاريكاتوريًا على صفحتها فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وبحسب البيان الصادر عن الديوان الملكى الأردنى، اليوم السبت، فقد علّقت الملكة على الرسمة، بالقول: "كان من الممكن أن يصبح إيلان طبيبًا أو معلمًا أو أبًا حنونًا.. شكرًا أسامة حجاج لترجمة أفكارى إلى صورة".

كما تناولت أخبار الأردن اليوم أيضًا، توقيع الأردن والولايات المتحدة مؤخرًا اتفاق خطة العمل الأردنية - الأمريكية المشتركة حول مكافحة تهريب المواد النووية والمشعة.

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