أخبار عاجلة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيديو.. عمرو حسام يمنع شيكابالا من مواصلة سلسلة أهدافه الجميلة ضد الشرطة

Google+ Print
فيديو.. عمرو حسام يمنع شيكابالا من مواصلة سلسلة أهدافه الجميلة ضد الشرطة فيديو.. عمرو حسام يمنع شيكابالا من مواصلة سلسلة أهدافه الجميلة ضد الشرطة

منع عمرو حسام حارس فريق اتحاد الشرطة محمود عبد الرازق "شيكابالا" من التسجيل في مرماه في الدقيقة 33 من ضربة ثابتة متقنة على حدود منطقة الجزاء.

وحصل كهربا على ضربة حرة من الناحية اليسرى من منطقة جزاء الشرطة ليسددها شيكابالا بيسراه في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الشرطة.

إلا أن عمرو حسام، الذي يشارك في مكان الحارس عصام سعد أبعد الكرة عن المرمى ببراعة.

في الشوط الثاني منع حسام منافسه شيكابالا من هدف رائع جميل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52.

ويشتهر شيكابالا بتسجيل الأهداف الجميلة في شباك اتحاد الشرطة.

ويتقدم الزمالك بهدف سجله محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 15.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها

فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا

فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا