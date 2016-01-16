فيديو.. عمرو حسام يمنع شيكابالا من مواصلة سلسلة أهدافه الجميلة ضد الشرطة

منع عمرو حسام حارس فريق اتحاد الشرطة محمود عبد الرازق "شيكابالا" من التسجيل في مرماه في الدقيقة 33 من ضربة ثابتة متقنة على حدود منطقة الجزاء.

وحصل كهربا على ضربة حرة من الناحية اليسرى من منطقة جزاء الشرطة ليسددها شيكابالا بيسراه في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الشرطة.

إلا أن عمرو حسام، الذي يشارك في مكان الحارس عصام سعد أبعد الكرة عن المرمى ببراعة.

في الشوط الثاني منع حسام منافسه شيكابالا من هدف رائع جميل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52.

ويشتهر شيكابالا بتسجيل الأهداف الجميلة في شباك اتحاد الشرطة.

ويتقدم الزمالك بهدف سجله محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 15.