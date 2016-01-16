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بالصور.. علاج طفلة هندية من ورم نادر بحجم كرة القدم فى الرأس

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أجرى فريق من الجراحين فى مستشفى كينج جورج الجامعى بالهند جراحة ناجحة لطفلة عمرها، 4 سنوات، استأصلوا من خلالها "ورم نادر جداً" من رأسها بحجم كرة القدم، ويزن نحو 2.5 كيلو جرام ويُعرف باسم" giant occipital encephalocele".

وتقطن الطفلة رينو، مع أبيها وأمها و6 من أشقائها فى ولاية أُتّر برديش الهندية، وخضعت للعملية الجراحية بعد أن تدهورت حالتها وزاد حجم الورم، لدرجة أن الأطباء كانوا يتوقعون انفجاره فى أى لحظة، وبالتالى ستموت، فضلا عن شعورها بآلام شديدة بمجرد لمس الورم أو وقت النوم.

وخضعت الطفلة للجراحة بعد دفع تكاليفها من خلال عائدات حملة جمع تبرعات دشنها بعض مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى، ونشروا من خلالها صور معاناة "رينو"، وفقر أسرتها الشديد الذى يصل إلى حد عدم امتلاكها قيمة الكشف عند الطبيب.

وقال والد الطفلة لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية التى نشرت تفاصيل الحالة: "لا أعلم ما هى شبكات التواصل الاجتماعى، ولا أدرى كيف تعمل والشىء الوحيد الذى أعلمه هو أنها أنقذت حياة ابنتى".

الورم فى حجم كرة القدم ويزن 2.5 كيلو جرام -اليوم السابع -1 -2016
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الورم فى حجم كرة القدم ويزن 2.5 كيلو جرام

بعد نجاح العملية -اليوم السابع -1 -2016
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بعد نجاح العملية

صورة الأشعة التى أجريت على رأس الفتاة -اليوم السابع -1 -2016
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صورة الأشعة التى أجريت على رأس الفتاة

كانت هناك مخاوف من انفجار الورم فى أى لحظة -اليوم السابع -1 -2016
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كانت هناك مخاوف من انفجار الورم فى أى لحظة


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