تجديد حبس "سماح بكتريا" 15 يوماً لممارستها الرذيلة بـ75 جنيه فى شرم الشيخ

قرر قاضى المعارضات تجديد حبس المتهمة إحدى المتهمات بممارسة الرذيلة وتدعى "سماح بكتريا" 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وكانت مباحث الآداب العامة بجنوب سيناء قد ألقت القبض على إحدى الساقطات لممارستها الرذيلة، كما تمكنت من القبض على أحد السائحين كان بصحبتها. ووردت معلومات إلى العقيد أحمد نبيل رئيس مباحث الآداب العامة، يفيد بقيام إحدى الساقطات وتدعى سماح بكتريا 18سنه بممارسة الرذيلة مع العاملين المصريين والسائحين بدون تميز وتتخذ من مسكنها بالهضبة مسرحا لمزاولة نشاطها، حيث تم إبلاغ اللواء مجدى موسى مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد فاروق مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء الذين أمروا بسرعة ضبط المتهمة. ووضع العميد أسامة النوواى رئيس المباحث الجنائية خطة محكمة مع رجال مباحث الآداب للقبض على المتهمة متلبسة بممارسة الرذيلة استهدفت سكنها ورصد تحركاتها حتى أكدت التحريات السرية وجود أحد السائحين مع المتهمة، وبصدورأذن النيابة العامة، انتقل العقيد أحمد نبيل رئيس مباحث الآداب، ومعاونه الرائد خالد شلبى، لمداهمة مسكن المتهمة وعندما شعرت بوجود رجال المباحث قامت باخفاء السائح العربى أسفل السريرفتم القبض عليها والقبض على السائح العربى. وبمواجهتها اعترفت بممارسة الرذيلة مع المصريين مقابل مبلغ مادى بسيط لايتعدى المائة جنية، وأنها قررت أن تساهم فى محاربة الغلاء وتحطيم الأسعار نظراً للظروف التى تمر بها السياحة بشرم الشيخ ، وذلك بممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة الحرام بـ75جنيه فى المرة الواحدة، أما السائحين فيتم الاتفاق معهم حسب نوعية الزبون وحسب الوقت الذى يريده. وبالكشف عن المتهمة تبين اتهامها فى 18 قضية متنوعة ما بين مخدرات والتعدى على موظف والتحريض على الفسق وممارسة الرذيلة، وأنها تم حبسها على ذمة إحدى القضايا 6 شهور، وخرجت من السجن من شهرين، وتم تحرير محضر برقم 183 وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق، جددها قاضى المعارضات 15 يوماً.

شبكةعيونالإخبارية

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