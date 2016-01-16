أخبار عاجلة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

تجديد حبس "سماح بكتريا" 15 يوماً لممارستها الرذيلة بـ75 جنيه فى شرم الشيخ

Google+ Print
تجديد حبس "سماح بكتريا" 15 يوماً لممارستها الرذيلة بـ75 جنيه فى شرم الشيخ تجديد حبس "سماح بكتريا" 15 يوماً لممارستها الرذيلة بـ75 جنيه فى شرم الشيخ

قرر قاضى المعارضات تجديد حبس المتهمة إحدى المتهمات بممارسة الرذيلة وتدعى "سماح بكتريا" 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وكانت مباحث الآداب العامة بجنوب سيناء قد ألقت القبض على إحدى الساقطات لممارستها الرذيلة، كما تمكنت من القبض على أحد السائحين كان بصحبتها. ووردت معلومات إلى العقيد أحمد نبيل رئيس مباحث الآداب العامة، يفيد بقيام إحدى الساقطات وتدعى سماح بكتريا 18سنه بممارسة الرذيلة مع العاملين المصريين والسائحين بدون تميز وتتخذ من مسكنها بالهضبة مسرحا لمزاولة نشاطها، حيث تم إبلاغ اللواء مجدى موسى مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد فاروق مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء الذين أمروا بسرعة ضبط المتهمة. ووضع العميد أسامة النوواى رئيس المباحث الجنائية خطة محكمة مع رجال مباحث الآداب للقبض على المتهمة متلبسة بممارسة الرذيلة استهدفت سكنها ورصد تحركاتها حتى أكدت التحريات السرية وجود أحد السائحين مع المتهمة، وبصدورأذن النيابة العامة، انتقل العقيد أحمد نبيل رئيس مباحث الآداب، ومعاونه الرائد خالد شلبى، لمداهمة مسكن المتهمة وعندما شعرت بوجود رجال المباحث قامت باخفاء السائح العربى أسفل السريرفتم القبض عليها والقبض على السائح العربى. وبمواجهتها اعترفت بممارسة الرذيلة مع المصريين مقابل مبلغ مادى بسيط لايتعدى المائة جنية، وأنها قررت أن تساهم فى محاربة الغلاء وتحطيم الأسعار نظراً للظروف التى تمر بها السياحة بشرم الشيخ ، وذلك بممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة الحرام بـ75جنيه فى المرة الواحدة، أما السائحين فيتم الاتفاق معهم حسب نوعية الزبون وحسب الوقت الذى يريده. وبالكشف عن المتهمة تبين اتهامها فى 18 قضية متنوعة ما بين مخدرات والتعدى على موظف والتحريض على الفسق وممارسة الرذيلة، وأنها تم حبسها على ذمة إحدى القضايا 6 شهور، وخرجت من السجن من شهرين، وتم تحرير محضر برقم 183 وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق، جددها قاضى المعارضات 15 يوماً.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
رئيس اليونان يعزي السيسي في ضحايا تفجيري الكنيستين

رئيس اليونان يعزي السيسي في ضحايا تفجيري الكنيستين

رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين

رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين

القبض على مراهق روسي بعد العثور على عبوة تشبه القنبلة في النرويج

القبض على مراهق روسي بعد العثور على عبوة تشبه القنبلة في النرويج

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب