"إعلام الإسماعيلية" ينفى توزيع استمارات حجز وحدات سكنية بالمحافظة

أصدرت إدارة الإعلام والصحافة بمحافظة الإسماعيلية بيانا اليوم، بخصوص تجمهر المواطنين أمام المحافظة لحجز الوحدات السكنية بالإسماعيلية الجديدة، قائلة: إن ما أثير حول موضوع مشروع مدينة الاسماعيلية الجديدة بشرق قناة السويس من لغط أحدث بلبلة فى الشارع الاسماعيلى والرأى العام، وخاصة ما أشيع صباح اليوم السبت الموافق 16 يناير من أن هناك استمارات توزع أمام مقر ديوان عام المحافظة بالشيخ زايد خاصة بالتقدم للحصول على وحدات سكنية بالمشروع، ليس له أى أساس من الصحة على الإطلاق، كما أنه لا يخفى على أحد أنه حتى الآن لم يتم تحديد الاشتراطات واللوائح المنظمة للتقدم للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع مدينة الاسماعيلية الجديدة أو تحديد قيمة المقدمات المالية المطلوبة ولا تحديد المستندات اللازمة .

وأكد البيان على أن حق أبناء الاسماعيلية فى هذا المشروع مكفول للجميع أولا وأخيرا، وأن الأولوية ستكون حتما لأبناء الإسماعيلية، ونهيب بمواطنى وشباب الإسماعيلية وأبنائها الأعزاء أصحاب الوعى والفكر المستنير، عدم الالتفات لأى إشاعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" والتى تهدف فى المقام الأول الى الإثارة وإحداث البلبلة فى الرأى العام مما يترتب عليه عدم الاستقرار فى الشارع الإسماعيلى خاصة فى تلك الفترة مع ثقتنا الكبيرة فى مدى وعى وتفهم شعب الإسماعيلية العريق لتلك المواقف.

وأضاف البيان: نؤكد للجميع أنه سوف يتم الإعلان بصفة رسمية قريبا بجميع وسائل الإعلام المختلفة عن الاشتراطات واللوائح الخاصة بالتقدم للحصول والانتفاع بمشروع الإسماعيلية الجديدة وفقا للقانون واللوائح التى ستعلنها وزارة الإسكان.