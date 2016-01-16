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تعليم الشرقية تفحص امتحان الرياضيات للابتدائية لشكوى الطلاب

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تعليم الشرقية تفحص امتحان الرياضيات للابتدائية لشكوى الطلاب تعليم الشرقية تفحص امتحان الرياضيات للابتدائية لشكوى الطلاب
كلف محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، الموجة العام لمادة الرياضيات، بفحص امتحان المادة للشهادة الابتدائية، وضع تقرير حول السؤال الأول من الفقرة الأولى، إذا كان ورد بها خطأ مع واضع الامتحان أو من المطبعة.

وأضاف وكيل الوزارة، لـ"اليوم السابع"، أنه حيال ثبوت أى خطأ وفقًا للتقرير المنتظر صدوره، سيتم إقرار توزيع الدرجة الخاصة بالسؤال على باقى الأسئلة الأخرى.

كانت سيطرت حالة من الارتباك لدى طلاب الشهادة الابتدائية، بسبب أول السؤال بورقة الامتحان، والتى عبارة عن اختيار الإجابة الصحيحة، ورد فية السؤال الأول "1- (35%+25%)" والتى اعتبرها الطلاب أن علامة الشرطة "–" هى للطرح، وليس للترقيم.

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مصر 365