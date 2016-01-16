بالصور.. افتتاح جزئى لمتحف الآثار فى شرم الشيخ أكتوبر المقبل

أعلن الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار خلال تفقده، اليوم، للأعمال الإنشائية بمتحف شرم الشيخ للآثار أنه تم الاتفاق على افتتاح جزئى للمتحف من خلال تجهيز وإعداد إحدى القاعات المتغيرة بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه لتكون جاهزة للافتتاح واستقبال الزوار فى أعياد أكتوبر المقبل.

وأكد بيان صادر من محافظة جنوب سيناء، أن الوزير أعلن أن هذا الأمر يعد نواة تمهيدا للافتتاح الكبير للمتحف بعد استكمال وتشطيبات وتجهيز كل قاعاته والمرافق الملحقة من كافتريات وبازارات ومسارح وورش ومخازن ولاند سكيب، ليكون المتحف بعد استكماله أكبر صرح ثقافى ترفيهى بمدينة السلام.

رافق الوزير فى جولته اللواء جمال الريس سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



>