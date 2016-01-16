إلغاء ندب السيد موسى رئيس مدينة بنها وتعيين مجدى نجاح بدلا منه

قرر الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم السبت، إلغاء ندب السيد موسى رئيس مجلس مدينة بنها وتكليف مجدى نجاح مصطفى بأعمال رئيس المدينة، ونقل موسى لديوان عام المحافظة بوظيفة تعادل درجته الوظيفية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمدينة بنها، حيث فوجئ خلال الجولة بعدم سيطرة أجهزة مجلس المدينة وانتشار العشوائيات والإشغالات والمواقف العشوائية، وانتشار القمامة وبطء عمليات تطوير المدينة والمشروعات التى تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق والكبارى وحل الأزمة المرورية بالمدينة.

كما كلف المحافظ المهندس مصطفى عباس منصور السكرتير العام المساعد للمحافظة بالإشراف على أعمال ومشروعات مدينة بنها الجارى إنشاؤها ومنها كبارى الرياح التوفيقى ومشروع نفق المحافظة.

وأكد المحافظ خلال الجولة على ضرورة رفع نسب العمل فى المشروعات ومضاعفة الورديات للانتهاء منها خلال المواعيد المقررة مشيرا إلى أن أى مسئول ليس على مستوى الأداء المطلوب عليه الرحيل فورا.

كان المحافظ قد أصدر تعليمات بافتتاح مشروعات كبارى بنها على الرياح التوفيقى خلال ذكرى ثورة 25 يناير الشهر الجارى وخلال الجولة، تبين له بطء أعمال الإنشاءات بجانب حالة المواقف العشوائية والنظافة غير المرضية بالمدينة.