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النائب العام السويسري: تعاون وثيق مع مصر لاستعادة 590مليون فرنك مهربة.. و14متهمًا بالقضية

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النائب العام السويسري: تعاون وثيق مع مصر لاستعادة 590مليون فرنك مهربة.. و14متهمًا بالقضية النائب العام السويسري: تعاون وثيق مع مصر لاستعادة 590مليون فرنك مهربة.. و14متهمًا بالقضية

مايكل لوبر – أرشيفية

أكد النائب العام السويسري، مايكل لوبر، أن هناك تعاونا وثيقا على المستوى القضائي بين بلاده وبين السلطات المصرية لمحاولة استرجاع ٥٩٠ مليون فرنك سويسري موجودة في البنوك السويسرية، مشيرًا إلى اتهام 14 متمًا بالقضية.

وأضاف النائب العام السويسري، في لقاء صحفي عقده اليوم بالقاهرة، أنه قدم ٣٠ طلبًا قانونيًا للسلطات المصرية من أجل تقديم المساعدة القانونية لتحديد ما إذا كانت الأصول المجمدة في سويسرا أتت من خلال أعمال إجرامية وهناك تحليلات تتم لمعرفة التدفقات المالية والعلاقات الشخصية والارتباطات الأخرى وهي أسباب مباشرة لتحديد الجريمة وفقا لمتطلبات القانون السويسري.

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