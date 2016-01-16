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النائب العام يبحث مع نظيره السويسري استرداد الأموال المصرية المهربة في الخارج

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النائب العام يبحث مع نظيره السويسري استرداد الأموال المصرية المهربة في الخارج النائب العام يبحث مع نظيره السويسري استرداد الأموال المصرية المهربة في الخارج

نبيل صادق النائب العام

أجرى المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام وعدد من قيادات النيابة العامة، اليوم، جولة مباحثات مع النائب العام السويسري والوفد المرافق له الذي يزور حاليا، تناولت عددا من الملفات وفي مقدمتها استرداد الأموال المهربة بالخارج، والموجودة داخل الأراضي السويسرية، والمشكلات القانونية التي تواجه استعادة مصر لتلك الأموال، والحلول المقترحة للتغلب على تلك المشكلات.

وذكرت النيابة العامة – في بيان لها مساء اليوم السبت – أن الجانبين المصري والسويسري، دارت بينهما المناقشات في إطار إيجابي لإيجاد حلول غير نمطية لتسهيل والإسراع بإجراءات استرداد تلك الأموال في ضوء الأنظمة القانونية المطبقة في كلا البلدين.

واتفق المجتمعون على إجراء جولة أخرى لاستكمال المحادثات دعا الوفد السويسري إلى عقدها في سويسرا.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى بحث دعم علاقات التعاون القضائي بين النيابة العامة ونظيرتها السويسرية.

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