أصالة تكشف عن سر هجومها على عمرو دياب وتامر حسني‎ في «مصارحة حرة»

على مدى حلقتين، تحل النجمة والمطربة أصالة ضيفة على برنامج مصارحة حرة، وفي الجزء الأول من الحلقة الذي يُعرض يوم الإثنين 18 يناير – كانون الأول الساعة 10:30 مساءً على قناة النهار، تفتح الإعلامية منى عبد الوهابمجموعة من القضايا الساخنة التي تجيب عليها أصالة بصراحة شديدة.

وعلقت الإعلامية منى عبد الوهاب على عودة برنامجها قائلة “سعيدة بعرض مصارحة حرة على قناة النهار، وأعد المشاهدين بأن يستمتعوا بهذه الحلقات التي لم تذاع من قبل”.

وخلال الحلقة تتحدث أصالة عن سبب الخلاف مع أختها ريم وسر رفضها أن تساعدها في دخول عالم الغناء، قائلة “أنا اتفاجئت بكل شيء فكرت فيه ريم… دي كانت أكبر صدمة في حياتي”، وردها على حقيقة عدة تصريحات لها هاجمت فيها النجم عمرو دياب، تامر حسني، راغب علامة والفنانة الخليجية أحلام وهجوم الملحن حلمي بكر عليها.

مصارحة حرة من إنتاج شركة S Productions ومن إخراج هادي الباجوري، وهو ينتمي إلى نوعية برامج الـHardTalk التي يواجه فيها الضيف أسئلة صعبة حول تاريخه وحياته الشخصية، وقد استطاع البرنامج خلال 2015 أن يجذب انتباه الجماهير ويحظى بنسب مشاهدة كبيرة على أهم القنوات الفضائية في العالم العربي، وقد اتفقت الشركة مع قناة النهارعلى عرض الحلقات الأخيرة المتممة لموسمه الأول.

ويعتمد مصارحة حرة على مواجهة الإعلامية منى عبد الوهاب مذيعة الحكم بعد المزاولة، الغش ممنوع وأبو زعبللمشاهير الفن، الرياضة والإعلام لكشف أكثر النقاط سخونة في حياتهم. تبدأ الحلقة بفقرة أسئلة التحدي التي يستعرض بها النجم مناطق قوته، قبل الانتقال إلى جولات أكثر جرأة وصراحة، ثم الوصول إلى سؤال الضربة القاضية الذي لا يتوقعه الضيف، حيث تقوم منى بتقديم سؤالها مكتوباً في ورقة للضيف بدون الكشف عنه، وللضيف الحق في أن يستمر بإجابة السؤال أو ينسحب أمام الضربة القاضية.