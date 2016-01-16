جنايات القاهرة تنظر غدًا قضية «كتائب حلوان»

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة اعلامياً بكتائب حلوان

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى البيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والمستشار خالد الزناتى وأمانة سر أحمد جاد واحمد رضا .

جاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة تولى المتهمون من الأول حتى الـ31 قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وتولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها