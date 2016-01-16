أصالة تكشف سر هجومها على عمرو دياب وتامر حسني‎ وأحلام في «مصارحة حرة»

على مدى حلقتين، تحل النجمة والمطربة أصالة ضيفة على برنامج مصارحة حرة، وفي الجزء الأول من الحلقة الذي يُعرض يوم الاثنين 18 يناير الساعة 10:30 مساءً على قناة النهار، تفتح الإعلامية منى عبد الوهابمجموعة من القضايا الساخنة التي تجيب عليها أصالة بصراحة شديدة.

وعلقت الإعلامية منى عبد الوهاب على عودة برنامجها قائلة “سعيدة بعرض مصارحة حرة على قناة النهار، وأعد المشاهدين بأن يستمتعوا بهذه الحلقات التي لم تذاع من قبل”.

وخلال الحلقة تتحدث أصالة عن سبب الخلاف مع أختها ريم وسر رفضها أن تساعدها في دخول عالم الغناء، قائلة “أنا اتفاجئت بكل شيء فكرت فيه ريم… دي كانت أكبر صدمة في حياتي”، وردها على حقيقة عدة تصريحات لها هاجمت فيها النجم عمرو دياب، تامر حسني، راغب علامة والفنانة الخليجية أحلام وهجوم الملحن حلمي بكر عليها.