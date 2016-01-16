محمد بن راشد يقدم واجب العزاء بوفاة محمد بن منانة الكتبي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " واجب العزاء في وفاة الشاب المرحوم محمد سعيد بن منانة الكتبي.

فقد قام سموه مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس عزاء الفقيد في زعبيل حيث قدم صادق عزائه ومواساته إلى والد الفقيد وأشقائه وأقاربه راجيا الله عز وجل أن يتغمد المرحوم الشاب بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء .. "إنا لله وإنا إليه راجعون".