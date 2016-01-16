فيديو| تنفيذ أكبر عملية إزالة بالمنوفية لعمارة مخالفة بطريق شبين الكوم بالديناميت

نفذت مساء اليوم مجموعة من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقوات الأمن بالمنوفية قرار الإزالة رقم 405 الصادر في 17/7/2014 ضد منال عطا محمد الغتمي لإزالة المبنى المملوك لها بطريق شبين الكوم قويسنا، ومقام على أرض زراعية بدون ترخيص، بناءًا مخالفًا بذلك قانون 119 لسنة 2008 .

وتمت الإزالة للمبنى المكون من 6 طوابق، ويضم في الدور الأرضي معرض سيارات رضا الدقن وعدد من الشقق السكنية بواسطة المتفجرات بعد 5أيام من العمل من قبل القوات المسلحة لتنفيذ عملية الإزالة بطريقة هندسية لضمان سلامة المواطنيين والمنازل المجاورة.

وشهدت عملية التفجير كافة الاستعدادات اللازمة من جانب القوات بعمل كردون أمني على بعد 200 متر، حيث تم تشديد الحراسة والتأمين بعدد من تشكيلات الأمن المركزي ومدرعات القوات المسلحة، وعدد من سيارت الإسعاف والمطافئ، حرصًا على سلامة المواطنين، إلا أنه تم إصابة شاب في عينه بإحدى الشظايا الناتجة عن التفجير، وتم نقل المصاب للمستشفي.

يذكر أن هذه المخالفة قد أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المنوفي عقب ورود تقارير تفيد بمحاولة أحد القيادات السابقة تقاضي رشوة لمنع تنفيذ الإزالة بالإتفاق مع صاحب المخالفة مما تسبب في إقالته من منصبه .