أخبار عاجلة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فيديو| تنفيذ أكبر عملية إزالة بالمنوفية لعمارة مخالفة بطريق شبين الكوم بالديناميت

Google+ Print
فيديو| تنفيذ أكبر عملية إزالة بالمنوفية لعمارة مخالفة بطريق شبين الكوم بالديناميت فيديو| تنفيذ أكبر عملية إزالة بالمنوفية لعمارة مخالفة بطريق شبين الكوم بالديناميت

نفذت مساء اليوم مجموعة من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقوات الأمن بالمنوفية قرار الإزالة رقم 405 الصادر في 17/7/2014 ضد منال عطا محمد الغتمي لإزالة المبنى المملوك لها بطريق شبين الكوم قويسنا، ومقام على أرض زراعية بدون ترخيص، بناءًا مخالفًا بذلك قانون 119 لسنة 2008 .

وتمت الإزالة للمبنى المكون من 6 طوابق، ويضم في الدور الأرضي معرض سيارات رضا الدقن وعدد من الشقق السكنية بواسطة المتفجرات بعد 5أيام من العمل من قبل القوات المسلحة لتنفيذ عملية الإزالة بطريقة هندسية لضمان سلامة المواطنيين والمنازل المجاورة.

وشهدت عملية التفجير كافة الاستعدادات اللازمة من جانب القوات بعمل كردون أمني على بعد 200 متر، حيث تم تشديد الحراسة والتأمين بعدد من تشكيلات الأمن المركزي ومدرعات القوات المسلحة، وعدد من سيارت الإسعاف والمطافئ، حرصًا على سلامة المواطنين، إلا أنه تم إصابة شاب في عينه بإحدى الشظايا الناتجة عن التفجير، وتم نقل المصاب للمستشفي.

يذكر أن هذه المخالفة قد أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المنوفي عقب ورود تقارير تفيد بمحاولة أحد القيادات السابقة تقاضي رشوة لمنع تنفيذ الإزالة بالإتفاق مع صاحب المخالفة مما تسبب في إقالته من منصبه .

 

">

#أونا| #المنوفية تنفذ أكبر #عملية_إزالة لبناء مخالف عن طريق النسف بالمتفجرات بقرية المصيلحة على طريق #شبين_الكوم – قويسنا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها

فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا

فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا