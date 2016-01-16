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مدير المسرح العائم : «هزة في وسط البلد» تقوم على الكوميديا «النظيفة»

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مدير المسرح العائم : «هزة في وسط البلد» تقوم على الكوميديا «النظيفة» مدير المسرح العائم : «هزة في وسط البلد» تقوم على الكوميديا «النظيفة»

الفنان مجدي صبحي

عقد الفنان مجدي صبحي، مدير المسرح العائم الكبير بالمنيل، اليوم السبت، مؤتمراً صحفيًا للإعلان عن تفاصيل مسرحية “هزة في وسط البلد” والتي يشارك في بطولتها.

وقال “صبحي”، خلال المؤتمر، إن الهدف إعادة جمهور المسرح مرة آخرى إلى حضور العروض المسرحية، مشيراً إلى أن المسرحية تقوم على الكوميديا “النظيفة” وأنها ليست لمجرد الضحك فقط دون الاستفادة.

وأضاف “صبحي” أن المسرحية يبدأ عرضها الأربعاء 20 يناير الجاري ويتراوح سعر التذاكر من 10 إلى 20 جنيهًا، وذلك لتحفيز حضور الجمهور.

وتدور أحداث المسرحية عن الفترة الأخيرة من حكم الإخوان وحتى 30 يونيو، وذلك من خلال قالب كوميدى فانتزى.

المراسل – عمر جمال

 

 

 

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