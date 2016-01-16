الميتال في مصر| بين الاتهام بعبادة الشيطان ورفضهم لحفل فريق متطرف دينيًا

كتب: عمر محيسن

يُفاجئ المجتمع المصري، بين الحين والآخر، بأنباء عن إلغاء حفل موسيقي بأحد الأماكن، والتحفظ على القائمين عليه بتهمة ممارسة شعائر عبادة الشيطان، ثم تنطلق الفضائيات و الوسائل الإعلامية في سباق إما لنفي التهمة وإما لإثباتها عليهم، ثم يتضح الأمر أنه للا يخرج عن كونه سوء تفاهم ثقافي مع موسيقى «الميتال» الصاخبة الغير معتادة على المجتمع المصري.

الآن وبعد أن أصبح عازفي موسيقى «الميتال» في نظر المجتمع المصري من «عبدة الشيطان»، وأصبحوا منبوذين بسكل مريب من الأوساط الموسيقية، وتثار حولهم الريبة مع أي أخبار عن حفالة جديدة لهم، يحارب هؤلاء الموسيقيين لمنع حفل لموسيقى «الميتال» من المزعم إقامته في فبراير القادم في أحد فنادق ميدان سفينكس، يجمع عدة فرق من عدة جنسيات مختلفة، في سبيل الحفاظ على صورة مجتمع موسيقيين «الميتال» في مصر.

موسيقى الميتال ظلمها الإعلام في مصر

موسيقى «الميتال» هي الوريث الشرعي لموسيقى الروك، التي ازدهرت في فترة الستينيات وسطع نجمها في السبعينيات، والتي تتميز بأصوات الجيتارات الصاخبة، والإيقاعات القوية، والتي تكون أحيانًا بطيئة تتميز بالعنف أو سريعة تتميز بالقوة، واستخدام المغنين لأصوات مستعارة كثيرة مثل صوت الدمدمة المخيف أو الصرخات الصاخبة، بينما يذهب البعض للغناء بأصوات عذبة جهورة، وتشتهر أيضًا موسيقى «الميتال» باللون الأسود والرسومات والرموز المخيفة، والتي تثير حفيظة الكثيرين في المجتمع المصري.

ويغفل الكثيرون أن لكل موسيقى الشكل والنمط الذي يميزها ويميز عازفيها، فكما نرى عازفي الموسيقى الصوفية، أينما كانوا على وجه الأرض، يغلب عليهم الطابع الشرقي الإسلامي، كما هو حال عازفي الموسيقى الكلاسيكية، دائمًا ما تكون محافلهم وأزيائهم تتسم بالطابع الرسمي الأرستقراطي، وأيضًا يتميز مغني «الراب والهيب هوب» بأزيائهم الرياضية الفضفاضة وإكسسواراتهم الثمينة، فهذا هو حال موسيقى الميتال مع اللون الأسود أو رسوماتهم من جماجم أو أشكال مرعبة، هو طرازهم الذي يمثلهم.

ولكن، وللأسف، تشوهت صورة عازفي موسيقى الميتال في مصر منذ عام 1995، حيث أصبحوا في نظر المجتمع بسبب حادثة ساذجة متهمين بعبادة الشيطان، وهو الإتهام الذي دعمته أزيائهم وطرازهم الخاص المميز في ارتداء اللون الأسود، والاتشاح بالرسوم المخيفة.

«بلاغ كيدي» يربط بين «الميتال» وعبادة الشيطان

بدأ مسلسل الاتهامات المستمر تجاه مستمعي وعازفي موسيقى الميتال في مصر بكونهم عبدة شيطان في سنة 1997، فيقول محمد ممدوح، عازف جيتار ومغني بفرقة سلاسل، ومنظم حفلات «ميتال» في مصر منذ 1998، أن سبب كل هذا اللغط كان بلاغ كيدي قام به منظم حفلات «ميتال» من مدينة الإسكندرية تجاه آخر بالقاهرة، فاتهم حفلاته، في بلاغ رسمي، باحتوائها على مراسم عبادة شيطان، وهو ما كان خاطئ تمامًا، ولا يخرج عن كونها غيرة من شخصه.

وتسبب هذا البلاغ في إثارة الذعر والبلبلة في الرأي العام، وتم منع أي تجمعات أو حفلات «ميتال» تمامًا من قبل الأمن، وهو ما آثار سخط محبي هذه الموسيقى، خوفًا في أن يُحرم من سماع موسيقاهم المفضلة، بسبب بلاغ كيدي من شخص غيور.

ويؤكد ممدوح أن بعد عودة الحفلات مرة أخرى عام 1998، بقت أعين السلطات الأمنية والإعلام تحيط حفلات الميتال بالتحفظ، خشية أن تمارس أي أعمال تمت لعبادة الشيطان، وهو ما نتج عنه، أكثر من مرة إلغاء لحفلات قائمة واعتقال كل الحاضرين من مستمعين وعازفين، وهو ما لا يرضى عنه محبو موسيقى «الميتال» في مصر.

التطرف في موسيقى الميتال موجود ولكنه محدود

غالبًا ما تتحدث كلمات موسيقى أغاني «الميتال» عن قضايا اجتماعية أو سياسية، ونقض لأوضاع سلبية داخل المجتمع، وأحيانًا أخرى تحتوى على قصص ومناقشو أساطير قديمة، ويندرج من موسيقى «الميتال» الكثير من الأنواع الفرعية، وتتميز كل واحدة بخصائص موسيقاها، وألوانها اللحنية، مثل «االميتال الثقيل-Heavy Metal » و«الميتال التقدمي-Progressive Metal » و«الميتال السريع-Speed Metal » و«الميتال القوطي-Gothic Metal ».

ويقول آدم محمد صاحب صفحة «أرشيف الميتال المصري» بموقع فيس بوك، كمثل كل المجتمعات به الصالح والطالح، يحتوي مجتمع موسيقى الميتال حول العالم على بعض الفئات المتطرفة التي تتخذ من موسيقى الميتال الصاخبة ممرًا لإيصال الأفكار الالحادية والموضوع الأشهر في وسائل الإعلام، عبادة الشيطان.

ويواصل، يُصر الإعلام على التركيز على هؤلاء القلة الطالحة بين موسيقي «الميتال»، وتقديمهم للجمهور على أساس أنهم ممثلين عن موسيقى الميتال ككل، في حين تحظى هذه الفئة بسخط الكثير من موسيقي «الميتال»، حيث يتهمونهم أنهم السبب في تشويه صورة موسيقى «الميتال» لدى المجتمع.

حفل جديد قد يثير البلبلة حول الـ«ميتال» مرة أخرى

أعلن خلال الأيام الماضية، الموسيقي، نادر صادق، عن تنظيمه لحفلة «ميتال» خلال الأسابيع القادمة، بأحد الفنادق، تحت اسم «سادة الشرق الأوسط»، حيث يضم الحفل عروضًا لخمس فرق، من ضمنها فرقته الخاصة، وفرقة «Inquisition» من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرقة «Perversion» من الإمارات العربية المتحدة، وفرقة «Smouldering in Forgotten» من البحرين، وفرقة «العزيف» من مصر.

ومن ضمن المشاركين في هذا الحفل فرقة أمريكية تنتمي لنوعية الـ«ميتال الأسود-Black Metal »، اشتهر عنها مماراستها الغريبة على المسرح في حفلاتها، وكلمات أغانيها المتطرفة دينيًا، والتي تتحدث بوضوح عن عبادة الشيطان، وهو ما أعلن موسيقو «الميتال» المصريين رفضهم التام لحدوثه.

موسيقي «الميتال» في مصر.. اعتراض !!

قال وائل أسامة، لاعب الجيتار ومغني بفرقة «Enrage» المصرية، إن إتمام حفل مثل هذا في هذا التوقيت قد يعيد مرة أخرى القبضة الحازمة للأمن تجاه موسيقي «الميتال» وحفلاتهم، وهو ما رفضه هو وفرقته تمامًا وأعلنوه بوضوح على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

وقال أحمد ممدوح، منظم حفلات «الميتال»، أنه لنيسمح أبدًا بتشويه صورة موسيقى «الميتال» في مصر، والتي هي بالفعل مهزوزة إثر العديد من الحوادث والمصادمات بين محبي هذه الموسيقى والمجتمع والأمن بدوره، وأكد ممدوح على بذله كل الجهد من أجل عد إتمام هذا الحفل، إذا أصر منظمه على تواجد مثل هذه الفرقة.

وقد قام أسامه وممدوح وغيرهم الكثير بالحديث مع نادر صادق، منظم الحفل، من أجل إلغاء الحفل أو على الأقل إلغاء فقرة هذه الفرقة والتي قد تثير الشبهات، ولكن صادق يظل مصرًا على إتمام الحفل، على الرغم من كل الإعتراضات في وسط موسيقى «الميتال المصري».

أرشيف «الميتال» المصري يعلن المقاطعة

وأعلن أرشيف موسيقى «الميتال» المصري مقاطعته التامة لحفلة الموسيقي نادر صادق، معللين بعدم احترامه لاعتراضهم، هم وغيرهم، على وجود الفرقة الأمريكية «Inquisition».

وأشار البيان، الذي نشروه على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الجميع يعلم جيدًا عن ماذا تتحدث هذه الفرقة، في إشارة إلي كلمات أغانيها التي تناقش عبادة الشيطان، وهو ما يعترضوا ويختلفوا عليه، لأنهم لا يرغبون بفتح النيران على مستمعي موسيقي «الميتال» بمصر من جديد لمجرد عرض لمثل هذه الفرقة، مؤكدين أن هذا التصرف قد يقوم بإنهاء كل شئ يخص هذه الموسيقي بمصر وقد يضعهم أيضًا تحت الحصار من جديد، فيما يخص حفلاتهم.

واعترض البيان على الموسيقي نادر صادق بسبب استقدامه لفرقة منافية للطابع المصري وعاداته وتقاليده، وقوانينه التي تعتبر صارمة جدًا في وجود مثل هذه الفرقة هنا، في إشارة إلى أنهم لا يرغبون في تدمير ما يحاولون إبقائه مستقيم، و عدم وقوفهم ضد نادر صادق كموسيقي محترف، ولكن ضد عناده واقتناعه الشخصي بأنه لا مشكلة أن تقدم فرقة «Inquisition» عرض لها بمصر، مع العلم أنه يعلم جيدًا كل ما يقال على موسيقى «الميتال»، وقد يكون يعاني مثله مثل الجميع، إلا أنه قرر أن يدمر ما تبقى لهم، حتي ولو كان بسيط.