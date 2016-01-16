صور| خالد جلال وداود عبد السيد والفخراني وفايق أبرز المكرمين في حفل «CBC»



> كتبت- إنجي لطفي

نظمت قناة سي بي سي وشركة فيوتشر، حفلًا، مساء أمس بمناسبة مرور5 سنوات علي إنشائها حيث تم اختيار 16 شخصية لتكريمهم هذا العام باعتيارهم الأكثر تأثيراً هذا العام ، أقيم الحفل بفندق ريتز كارلتون بوسط البلد.

وقام عدد من الإعلاميين: مني الشاذلي و لميس الحديدي وإسعاد يونس ومجدي الجلاد وخيري رمضان بتسليم الدروع والتكريمات للشخصيات المكرمة وهي الإعلامي أحمدد فايق مقدم برنامج ” مصر تستطيع” والإذاعة علا بكر والدكتور مجدي يعقوب والفنان يحي الفخراني والمخرج داود عبد السيد والعقيد ساطع النعماني والزميل محمد الجارحي مؤسس مستشفي 25 يناير وأسرة شهيد الصاعقة محمد أيمن والدكتور شريف مختار.

حضر الحفل المهندس نجيب ساويرس مالك قنوات أون تي في و الإعلامي ألبرت شفيق وعلاء الكحكي مالك قنوات النهار، ومحمد هاني رئيس قنوات سي بي سي ومحمد الأمين مالك قنوات سي بي سي والفنانة يسرا والمطربة أنغام.

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