أخبار عاجلة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

صور| خالد جلال وداود عبد السيد والفخراني وفايق أبرز المكرمين في حفل «CBC»

Google+ Print
صور| خالد جلال وداود عبد السيد والفخراني وفايق أبرز المكرمين في حفل «CBC» صور| خالد جلال وداود عبد السيد والفخراني وفايق أبرز المكرمين في حفل «CBC»


> كتبت- إنجي لطفي

نظمت قناة سي بي سي وشركة فيوتشر، حفلًا، مساء أمس بمناسبة مرور5 سنوات علي إنشائها حيث تم اختيار 16 شخصية لتكريمهم هذا العام باعتيارهم الأكثر تأثيراً هذا العام ، أقيم الحفل بفندق ريتز كارلتون بوسط البلد.

وقام عدد من الإعلاميين: مني الشاذلي و لميس الحديدي وإسعاد يونس ومجدي الجلاد وخيري رمضان بتسليم الدروع والتكريمات للشخصيات المكرمة وهي الإعلامي أحمدد فايق مقدم برنامج ” تستطيع” والإذاعة علا بكر والدكتور مجدي يعقوب والفنان يحي الفخراني والمخرج داود عبد السيد والعقيد ساطع النعماني والزميل محمد الجارحي مؤسس مستشفي 25 يناير وأسرة شهيد الصاعقة محمد أيمن والدكتور شريف مختار.

حضر الحفل المهندس نجيب ساويرس مالك قنوات أون تي في و الإعلامي ألبرت شفيق وعلاء الكحكي مالك قنوات النهار، ومحمد هاني رئيس قنوات سي بي سي ومحمد الأمين مالك قنوات سي بي سي والفنانة يسرا والمطربة أنغام.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر