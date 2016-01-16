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وكالة الأنباء الإيرانية: أمريكا ستفرج عن 7 إيرانيين في عملية تبادل

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وكالة الأنباء الإيرانية: أمريكا ستفرج عن 7 إيرانيين في عملية تبادل وكالة الأنباء الإيرانية: أمريكا ستفرج عن 7 إيرانيين في عملية تبادل

العلم الإيراني

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء في نسختها الانجليزية يوم السبت أن الولايات المتحدة ستفرج عن 7 مواطنين إيرانيين محتجزين حاليا لديها في إطار عملية تبادل للسجناء مع إيران.

وبحسب رويترز أضافت “المدعي العام في طهران عباس جعفري أبلغ وكالة انباء الجمهورية الاسلامية أنه سيتم الافراج عن اربعة من حاملي الجنسيتين الإيرانية والأمريكية بعد ان أنهوا أحكاما بالسجن في ايران مقابل سبعة إيرانيين قابعين في السجون الامريكية.”

وأضافت أن عملية التبادل تضمنت شرطا يقضي بأن تتوقف الولايات المتحدة عن المطالبة بتسلم 14 إيرانيا بزعم قيامهم بشراء أسلحة في الولايات المتحدة من أجل إرسالها إلى إيران.

 

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