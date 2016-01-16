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اطبخى بالزبدة وحطى جبنة على المكرونة.. أبرز طرق زيادة الوزن

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اطبخى بالزبدة وحطى جبنة على المكرونة.. أبرز طرق زيادة الوزن اطبخى بالزبدة وحطى جبنة على المكرونة.. أبرز طرق زيادة الوزن
يمكن لطرق الطهى أن تصبح وسيلة لزيادة الوزن واكتساب بعض الكيلوجرامات الإضافية فى خلال فترة وجيزة، خاصة لأولئك الذين يرغبون فى التخلص من نحافة أجسادهم وضعف بنيتهم.

العسل والبروتين لزيادة الوزن


>وتوضح الدكتورة صفاء عمر، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن طرق طهى الطعام المختلفة تمكن الكثيرين من الحصول على المزيد من الوزن، فحيل الطبخ كثيرة والإضافات الغنية بالسعرات التى يمكن إضافتها إلى الطعام كثيرة أيضا ويمكن استغلال ذلك جيدا.

وتابعت الدكتورة صفاء: التخلص من النحافة يحتاج ذكاء وحيل فى الطهى وطرق لتناول الطعام، واختيار نوعيات جيدة تحوى كم سعرات كبير، ودهون جيدة، ومغذية فى الوقت ذاته، ويعد عسل النحل الطبيعى أبرز أدوات التخلص من ضعف البنية، وكذلك البروتين الأحمر والأبيض بأنواعه.

أبرز طرق زيادة الوزن


>وتقدم أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة مجموعة من أبرز الطرق التى تساعد على اكتساب المزيد من الوزن سريعا، ويمكن اعتبارها عادات غذائية ضرورية، يجب اتباعها بانتظام، ومنها:

- استخدام العسل فى التحلية بشكل عام بدلا من السكر، فهو شديد الفائدة وسعراته عالية.

- إضافة أشياء تضيف سعرات عالية إلى النشويات، مثل إضافة الجبن للمكرونة، خاصة الجبن الملئ بالدهون كـ"الرومى" و"الموتزاريلا".

- إضافة المكسرات إلى الأرز والسلطات، وتناولها بين الوجبات.

- استخدام الزبد فى الطهى على الدوام، شريطة ألا تكون "مسلية" أو مهدرجة، كبديل للزيوت.

-إضافة زيت الزيتون إلى السلطات.

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مصر 365