أخبار عاجلة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بوركينا فاسو تعلن السيطرة على فندق استولى عليه عناصر من القاعدة

Google+ Print
بوركينا فاسو تعلن السيطرة على فندق استولى عليه عناصر من القاعدة بوركينا فاسو تعلن السيطرة على فندق استولى عليه عناصر من القاعدة

هجوم بوركينافاسو

قال وزير الأمن في بوركينا فاسو إن قوات الأمن أنهت يوم السبت حصارا فرضه مقاتلون من تنظيم القاعدة على فندق في العاصمة واجادوجو وقتلت ثلاثة إسلاميين مسلحين وحررت 126 رهينة.

ويعتقد أن 20 شخصًا على الأقل قتلوا في الهجوم على فندق سبلينديد الذي بدأ يوم الجمعة وأعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عنه.

وقال الوزير سيمون كومباوري إن العمليات لا تزال جارية في فندق يبي القريب وإن قوات الأمن تحاول تحديد ما إذا كان بعض المقاتلين مختبئين بالداخل.

وأضاف لرويترز “انتهت العمليات في فندق سبلينديد ومطعم كابتشينو (القريب). تم تحرير 126 رهينة بينهم 33 شخصا أصيبوا. قتل ثلاثة جهاديين. كانوا عربيا وإفريقيين.”

وذكر شاهد من رويترز أن الاشتباكات انتهت بعد فترة من تبادل متواصل لإطلاق النار وانفجارات ركزت فيما يبدو على مطعم كابتشينو في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.

ومن المقرر أن تعقد الجديدة في بوركينا فاسو التي عينت يوم الأربعاء بعد انتخاب الرئيس روتش مارك كابوري في نوفمبر تشرين الثاني جلسة طارئة الساعة التاسعة صباحا (0900 بتوقيت جرينتش).

ويشتهر فندق سبلينديد بتردد المواطنين الغربيين والجنود الفرنسيين عليه.

وقال طبيب عالج بعض المصابين في الهجوم إنهم أبلغوه أن المهاجمين استهدفوا الغربيين على ما يبدو. لكن جنسيات قتلى الهجوم لم تعرف على الفور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن