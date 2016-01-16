تجديد خطوط مياه الشرب وإقامة محطتي تنقية بتكلفة 13مليون جنيه بالوادي الجديد‎

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أعمال احلال وتجديد خطوط مياه شرب، واقامة محطتي تنقية للمياه بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه .

صرح صابر صقر، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، أنه سيتم احلال وتجديد خط مياه الشرب بشارع الاستراحة بقرية تنيدة، بطول 560 مترًا بمواسير بلاستيك بدلًا من مواسير الاسبوستيس، وبمشاركة مجتمعية تقدر بــ4 آلاف جنية للمواطنين.

أضاف صقر أنه سيتم الانتهاء من إحلال وتجديد هذا الخط الاثنين المقبل،وتم تسليم عملية انشاء محطتي تنقية مياه الشرب بمدينة بلاط وقرية الخير والنماء بـ12 مليون جنية، تم تسليم محطة تنقية مياه الشرب بقرية أولاد عبدا لله للمقاول بمليون جنيه، علي أن تنتهي أعمال التطوير والإحلال وإقامة المحطتين الجديدتين خلال 6 أشهر من الآن.