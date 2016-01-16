أخبار عاجلة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تجديد خطوط مياه الشرب وإقامة محطتي تنقية بتكلفة 13مليون جنيه بالوادي الجديد‎

Google+ Print
تجديد خطوط مياه الشرب وإقامة محطتي تنقية بتكلفة 13مليون جنيه بالوادي الجديد‎ تجديد خطوط مياه الشرب وإقامة محطتي تنقية بتكلفة 13مليون جنيه بالوادي الجديد‎

أرشيفية

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أعمال احلال وتجديد خطوط مياه شرب، واقامة محطتي تنقية للمياه بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه .

صرح  صابر صقر، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، أنه سيتم احلال وتجديد خط مياه الشرب بشارع الاستراحة بقرية تنيدة، بطول 560 مترًا بمواسير بلاستيك بدلًا من مواسير الاسبوستيس، وبمشاركة مجتمعية  تقدر بــ4 آلاف جنية للمواطنين.

أضاف صقر أنه سيتم الانتهاء من إحلال وتجديد هذا الخط الاثنين المقبل،وتم تسليم عملية انشاء محطتي تنقية مياه الشرب بمدينة بلاط وقرية الخير والنماء بـ12 مليون جنية، تم تسليم محطة تنقية مياه الشرب بقرية أولاد عبدا لله للمقاول بمليون جنيه، علي أن تنتهي أعمال التطوير والإحلال وإقامة المحطتين الجديدتين خلال 6 أشهر من الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا